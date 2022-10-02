Разработка уникальных сайтов на Tilda

Привет! меня зовут Юрий, я занимаюсь

созданием сайтов на "Tilda"

Успешно закончил курс по Веб разработке

Романа Богавлева "UPBrains"

Создаю только профессиональные сайты

с эксклюзивным индивидуальным дизайном,

не использую шаблоны в отличие от многих

веб-студий. Сайты, которые я создаю изначально готовы к продвижению,

так как заточены под ведущие поисковые системы Яндекс и Google,

что значительно уменьшит Ваши затраты

на продвижение.Своим клиентам предлагаю создание адаптивного сайта – это значит,

что ваш сайт будет одинаково хорошо смотреться

как на экранах мониторов, так и на мобильных устройствах.

сайт-портфолио