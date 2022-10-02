Yurich77

Юрий Yurich77

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка уникальных сайтов на Tilda

Привет! меня зовут Юрий, я занимаюсь

созданием сайтов на "Tilda"

Успешно закончил курс по Веб разработке

Романа Богавлева "UPBrains"

Создаю только профессиональные сайты

с эксклюзивным индивидуальным дизайном,

не использую шаблоны в отличие от многих

веб-студий. Сайты, которые я создаю изначально готовы к продвижению,

так как заточены под ведущие поисковые системы Яндекс и Google,

что значительно уменьшит Ваши затраты

на продвижение.Своим клиентам предлагаю создание адаптивного сайта – это значит,

что ваш сайт будет одинаково хорошо смотреться

как на экранах мониторов, так и на мобильных устройствах.

сайт-портфолио

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка сайта под ключ на Тильде

    Требуется разработка сайта на Тильде для фирмы по перетяжке мебели. Сайт должен включать до 8 блоков, включая интерактивный квиз-опрос. Обязательна адаптация для всех устройств, согласование дизайна и внедрение. Необходима передача UTM меток и подбор изображений. Тексты предоставляются заказчиком.

    Tilda
    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн

    Требуется новый дизайн сайта с учетом всех важных текстов и сохранением стиля компании. Необходимо проработать цветовые решения, выравнивание текстов, отступы и шрифты, а также адаптировать дизайн под существующий логотип. Интересуют свежие идеи и грамотный подход к редизайну.

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    3 года назад