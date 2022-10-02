Требуется разработка сайта на Тильде для фирмы по перетяжке мебели. Сайт должен включать до 8 блоков, включая интерактивный квиз-опрос. Обязательна адаптация для всех устройств, согласование дизайна и внедрение. Необходима передача UTM меток и подбор изображений. Тексты предоставляются заказчиком.
Привет! меня зовут Юрий, я занимаюсь
созданием сайтов на "Tilda"
Успешно закончил курс по Веб разработке
Романа Богавлева "UPBrains"
Создаю только профессиональные сайты
с эксклюзивным индивидуальным дизайном,
не использую шаблоны в отличие от многих
веб-студий. Сайты, которые я создаю изначально готовы к продвижению,
так как заточены под ведущие поисковые системы Яндекс и Google,
что значительно уменьшит Ваши затраты
на продвижение.Своим клиентам предлагаю создание адаптивного сайта – это значит,
что ваш сайт будет одинаково хорошо смотреться
как на экранах мониторов, так и на мобильных устройствах.
сайт-портфолио
- Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется новый дизайн сайта с учетом всех важных текстов и сохранением стиля компании. Необходимо проработать цветовые решения, выравнивание текстов, отступы и шрифты, а также адаптировать дизайн под существующий логотип. Интересуют свежие идеи и грамотный подход к редизайну.Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт3 года назад