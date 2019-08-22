Z-Anastasia

Анастасия Z-Anastasia

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Маркетолог в студии

Студия продуктового маркетинга - построение клиентского пути.

Задачи для freelance - дизайн и транскрибация интервью.

Возможно сотрудничество с исполнителями на постоянной основе.

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$39
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Google презентация

    Необходимо собрать презентацию по рабочей тетради выступления специалиста по строительной экспертизе. Оформление должно включать инфографику на основе предоставленного материала. Шаблон доступен в Google презентациях, работу нужно завершить за 4 дня. Бюджет ориентировочно 2000 р. за презентацию.

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Благодарственное письмо - дизайн-макет

    $14

    Требуется разработка дизайн-макета благодарственного письма формата A4 в вертикальном варианте. Бюджет составляет 1000 рублей. Ищем временного фриланс-дизайнера на замену штатному. Возможность дальнейшего сотрудничества. Превью ТЗ будет предоставлено после выбора исполнителя.

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Квартальный календарь - дизайн-макет

    $41

    Требуется дизайн-макет квартального календаря, включая обложку и рекламное поле. Бюджет составляет 3000 р. Согласование будет происходить в Figma на превью картинке. Возможность дальнейшего сотрудничества. Удобная коммуникация по согласованию.

    Figma
    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайнер на комплекты баннеров

    1. Суть задачи Необходим дизайнер для создания комплекта web-баннеров. На данный момент необходим комплект для: • сайта(главная страница + новости) • инстаграма • рассылки На тему: приглашение на выставку Коротко ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

jeinry
Яна 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
$39
10 баллов
6 лет назад
Дизайнер на комплекты баннеров
Очень понятно было обозначено задание и было приятно работать, спасибо)
Работа выполнена хорошо. Быстрая коммуникация на любые сообщения в мессенджерах. Внимательное отношение к ТЗ. Будем продолжать сотрудничество в будущем.
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