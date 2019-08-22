Z-Anastasia

Необходимо собрать презентацию по рабочей тетради выступления специалиста по строительной экспертизе. Оформление должно включать инфографику на основе предоставленного материала. Шаблон доступен в Google презентациях, работу нужно завершить за 4 дня. Бюджет ориентировочно 2000 р. за презентацию.
Студия продуктового маркетинга - построение клиентского пути.
Задачи для freelance - дизайн и транскрибация интервью.
Возможно сотрудничество с исполнителями на постоянной основе.
- Презентации8 заявокЗакрыт3 года назад
- $14
Требуется разработка дизайн-макета благодарственного письма формата A4 в вертикальном варианте. Бюджет составляет 1000 рублей. Ищем временного фриланс-дизайнера на замену штатному. Возможность дальнейшего сотрудничества. Превью ТЗ будет предоставлено после выбора исполнителя.Дизайн продукции9 заявокЗакрыт3 года назад
- $41
Требуется дизайн-макет квартального календаря, включая обложку и рекламное поле. Бюджет составляет 3000 р. Согласование будет происходить в Figma на превью картинке. Возможность дальнейшего сотрудничества. Удобная коммуникация по согласованию.Дизайн продукции9 заявокЗакрыт3 года назад
1. Суть задачи Необходим дизайнер для создания комплекта web-баннеров. На данный момент необходим комплект для: • сайта(главная страница + новости) • инстаграма • рассылки На тему: приглашение на выставку Коротко ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад