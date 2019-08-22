Z-Anastasia

Необходимо собрать презентацию по рабочей тетради выступления специалиста по строительной экспертизе. Оформление должно включать инфографику на основе предоставленного материала. Шаблон доступен в Google презентациях, работу нужно завершить за 4 дня. Бюджет ориентировочно 2000 р. за презентацию.