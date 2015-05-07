администрирование, программирование, IT, создание, модерация сайтов

Козлов Константин Владимирович

23 года (3 января 1990) • Мужской пол • Москва, м. Новогиреево, не готов к переезду • Готов к редким командировкам

+7 926 0683643 желаемый способ связи

[email protected]

Резюме обновлено 6 мая 2013

Желаемая должность и зарплата

Создание сайтов

Администрирование сайтов

Информационные технологии, интернет, телеком

— Передача данных и доступ в интернет

— Компьютерная безопасность

Частичная занятость, Удаленная работа

Опыт работы 4 года 11 месяцев

Август 2011 — по настоящее время (1 год 11 месяцев)

ГК "Демидов" (Москва, demidovsteel.ru) — Металлургия, металлообработка

системный администратор

Выявление/устранение неисправностей в сетях СКС.

Монтаж СКС по утвержденным планировкам и спецификациям с

Четкое, своевременное, правильное документирование СКС. ( таблицы соединений, Планировки)

Заведение учетных записей пользователей в домене, определение прав доступа на сетевые ресурсы.

Регулярные профилактические работы серверного оборудования.

Контроль комплексной антивирусной защиты. Принятие необходимых мер по нормальному функционированию антивирусной защиты.

Поддержка в рабочем состоянии активного сетевого оборудования.

Установка, подключение, настройка нового сетевого оборудования в связи с расширением/модернизацией согласно согласованному проекту/ТЗ.

Четкое, своевременное, правильное документирование конфигурации сетевого оборудования.

Техническое обслуживание АТС.

Назначение внутренних/внешних номеров пользователям.

Ограничение исходящих вызовов.

Прочие функции администрирования

Установка, настройка ОС на ПК пользователей.

Настройка ПК для работы в домене с подключением необходимых сервисов.

Настройка необходимого ПО для данного сотрудника на этом ПК.

Обеспечение технической поддержки пользователей.

Ограничение самостоятельной установки ПО пользователями на свой ПК.

Ведение инвентаризации

Обеспечение пользователей сервисами телефонии.

Ремонт ПК, телефонов, факсов, принтеров. ( первичный ремонт. ) При сложном ремонте – привлечение сторонних организаций.

Ведение учетных записей 1С, Почтового сервера, AD.

Обеспечение расходными материалами. (картриджи, мышки, клавиатуры) Поддержание постоянного запаса по востребованным позициям.

Техническое обслуживание оборудования видеонаблюдения.

Составление спецификации на оборудование видеонаблюдения.

Монтаж видеонаблюдения по утвержденным планировкам и спецификациям с руководителем ИТ-Отдела.

Четкое, своевременное, правильное ведение документации видеонаблюдения. ( таблицы соединений, Планировки)

Контроль автообмена между центральной и распредленными базами 1С.

Обновление конфигураций 1С по заданию отдела программирования.

Август 2008 — Август 2011 (3 года 1 месяц)

Синтарекс, ЗАО (Москва, syntarex.ru) — Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

системный администратор

Установка и настройка 1С

Установка и настройка Windows‚ MS Office‚ специализированного и антивирусного ПО. Настройка локальной и сетевой печати

Работы с периферийной и офисной техникой;

техническая поддержка сотрудников организации,

Прием обращений по телефону, e-mail.

Организация рабочих мест сотрудников.

Консультирование сотрудников по вопросам работы программ;

Ключевые навыки

Уверенное знание ОС Windows XP/7‚ знание доменной структуры и сетевых протоколов.

Свободное владение пакетом MS Office 2003/2007/2010.

Установка и настройка 1С

Опыт в конфигурациях 1С Розница и (или) Управление торговли

Установка и настройка Windows‚ MS Office‚ специализированного и антивирусного ПО.

Умение настраивать локальную и сетевую печать, разрешать проблемы с драйверами;

Базовые навыки работы со службой каталогов (Active Directory)

Знание особенностей работы с периферийной и офисной техникой;

Опыт технической поддержки сотрудников организации,

Прием обращений по телефону, e-mail.

Владение ПК на уровне администратора

Организация рабочих мест сотрудников.

Консультирование сотрудников по вопросам работы программ;

Быстро обучаемый, легко усваиваю новые программы.

Образование

2013 Московский Финансово Промышленный Университет

информационные системы и технологии, инженер программист

2008 Политехнический колледж №31

Оператор ЭВМ, специалист

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Немецкий — базовые знания