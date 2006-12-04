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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Все отлично! Работа выполнена качественно и в очень сжатые сроки. Всячески рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший человек, приятно работать. ,Конкретно знает чего хочет, и ни к чему не придирается) Всем советую!!!
$7
10 баллов
15 лет назад
Молодая девушка, которая всё понимает что хочет заказчик. С которой ... "можно пойти в разведку"! Не дорого, но не значит плохо!!! Смотрите... www.TM-TRANS.com (Логотип) Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Хороший человек, очень приятно работать! Конкретно знает что ему надо, всем советую! Такие встречаются 1 на 50 ( нет такого: хочу то не знаю что, а то что вы делаете не то), человек не придирчивый, и понимающий.
$10
10 баллов
15 лет назад
Выполнено быстро и качественно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, было приятно сотрудничать. Надеюсь не в последний раз)
$5
10 баллов
18 лет назад
Все отлично - быстро и профессионально.
Ответный отзыв
Приятно было поработать с Вами. Хорошо было дано ТЗ всё понятно. Спасибо за сотрудничество.