Решили на работе отправить всем партнерам анимированную открытку. На ней будет следующий сюжет: медведь машет своей лапой, потом появляется тигр и он обнимает его (как бы встречая его как представителя Н.Г.). Медведь если, что это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать анимацию к логотипу по примеру как сделано тут http://www.slavutich.ua/new.html для сайта www.tm-trans.com Логотип на сайт в стадии разработки. Это будет авто с переливом и миганием фар. Выберу того кто предложыт дешевле и быстрее.
P.S При нажымании на логотип сайт должен переходить на главную страницу. Автомобиль должен сигналить!
- Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые, дизайн есть необходимо сделать из него flash шаблон управляемый из админки. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ Т.З. во вложении!!! Оплата по факту т.е. делаете на своем хостинге, показываете, если все ок получаете деньги. Жду ваших предложений по срокам и ...Анимация1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Горы, орел машет крыльями в небе, старик смотрит в небо на орла! Картинка должна быть исторической черно белой но реалистичной! Самый худший пример вот http://bt.lib.ru/nomer/foto/bt9/mount.gif http://dagestanka.ru/ Вот самый оригинальный вариант! http://lermontov.biografy.ru/img/kartina-19.jpg Для хорошего художника работы на ...Анимация1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо разработать gif анимированную новогоднюю открытку Рассылаться будет электронным письмом, поэтому должна весить до 2 Мб, Gif аннимация на Новогоднюю тему. В общем деловой стиль, но возможно использование веселеньких элементов... На данном этапе нужно 2-3 варианта общего вида открытки ...Анимация1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Для игрового проекта требуется сделать красивую анимированную картинку для окна ожидания аякса. Вот пример как хорошо: http://mwfb.static.zynga.com/mwfb/graphics/MW_Loading-01.gif нужно в том же духе, но про магию/магические войны что-то.Анимация14 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: анимированный ассистент, объясняющий функции вебсайта. Человечек или какой другой персонаж, бегающий по сайту и объясняющий функциональность по принципу: смысл сайта такой-то, а теперь нажми сюда и будет это, нажми туда и будет то. Принцип ...Анимация7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Описание примерно таково: Над столом в кафе висит большой плазменный или ЖК экран. На нем несколько кадров сменяются. НАпример Аршавинг получает пас, обводит, бьет и забивает гол! + ликование трибун...дальше короткий крупный текст ",,,,,,,," что стоит? Кто сделает шустро ...Анимация19 заявокЗакрыт14 лет назад
Для создания флэш игры нужен талантливый художник аниматор / вектор /Анимация2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый Есть немного работы по анимации персов для одной игры; работа не сложная. Примеры могу показать что есть и что надо сделать. Интересуют люди только которые уже работали с этим. спасибоАнимация12 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать клип на песню. Прилагается техническое задание. Но возможны и свои варианты. Бюджет небольшой, поэтому всяческие переделки, "сокращения" допускаются. Главное, чтобы результат оказался смотрибельным. Ваши цены и сроки и примеры работ.Анимация12 заявокЗакрыт14 лет назад