Сделать анимацию к логотипу по примеру как сделано тут http://www.slavutich.ua/new.html для сайта www.tm-trans.com Логотип на сайт в стадии разработки. Это будет авто с переливом и миганием фар. Выберу того кто предложыт дешевле и быстрее.

P.S При нажымании на логотип сайт должен переходить на главную страницу. Автомобиль должен сигналить!