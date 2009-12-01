Создание gif анимированной новогодней открытки

$20
АнимацияЗавершен9 заявок485 просмотров
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Необходимо разработать gif анимированную новогоднюю открытку

Рассылаться будет электронным письмом, поэтому должна весить до 2 Мб,

Gif аннимация на Новогоднюю тему.

В общем деловой стиль, но возможно использование веселеньких элементов...

На данном этапе нужно 2-3 варианта общего вида открытки (без анимации), для утверждения.

После утверждения, ее нужно будет анимировать.

Если у Вас уже были подобные заказы - хотелось бы посмотреть

14 лет назад
maxis777
Ольга 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
stukalova
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$20
2 дня
Очень понравилось работать с Еленой. Делает все быстро, красиво и стильно. Продолжаем дальше с ней работать.
Отличный заказчик! Приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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