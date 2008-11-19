Нарисовать анимацию горы Кавказа

Необходимо разработать gif анимированную новогоднюю открытку Рассылаться будет электронным письмом, поэтому должна весить до 2 Мб, Gif аннимация на Новогоднюю тему. В общем деловой стиль, но возможно использование веселеньких элементов... На данном этапе нужно 2-3 варианта общего вида открытки ...
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Горы, орел машет крыльями в небе, старик смотрит в небо на орла! Картинка должна быть исторической черно белой но реалистичной! Самый худший пример вот http://bt.lib.ru/nomer/foto/bt9/mount.gif http://dagestanka.ru/
Вот самый оригинальный вариант! http://lermontov.biografy.ru/img/kartina-19.jpg
Для хорошего художника работы на час максимум, так как картина черно белая штрихами, историческом стиле!
Формат 636х589
Жду предложений!
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