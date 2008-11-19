Нарисовать анимацию горы Кавказа

АнимацияЗакрыт1 заявка271 просмотр
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#1$

Горы, орел машет крыльями в небе, старик смотрит в небо на орла! Картинка должна быть исторической черно белой но реалистичной! Самый худший пример вот http://bt.lib.ru/nomer/foto/bt9/mount.gif http://dagestanka.ru/

Вот самый оригинальный вариант! http://lermontov.biografy.ru/img/kartina-19.jpg

Для хорошего художника работы на час максимум, так как картина черно белая штрихами, историческом стиле!

Формат 636х589

Жду предложений!

14 лет назад
ShomaPHP
Php 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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