Flash шаблон под Joomla 1.5

АнимацияЗакрыт2 заявки260 просмотров
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Здравствуйте уважаемые, дизайн есть необходимо сделать из него flash шаблон управляемый из админки.

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Joomla
14 лет назад
viper-x
40 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Alwaysonly
Сергей 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
5 дней
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