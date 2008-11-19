Анимированная открытка к Новому Году

Решили на работе отправить всем партнерам анимированную открытку. На ней будет следующий сюжет: медведь машет своей лапой, потом появляется тигр и он обнимает его (как бы встречая его как представителя Н.Г.). Медведь если, что это с нашего логотипа.

Скоро выберу исполнителя и более четко поставлю задачу, может у кого какие-то идеи будут, пишите здесь вместе с ценой и ссылками на работы.