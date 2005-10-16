Профессиональные навыки:
Опыт работы в сфере Архитектуры и Дизайна более 2 лет, Опытный пользователь ПК,Microsoft Office, Internet, 3d MAX, AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW. Работал в ArchiCAD, Adobe Illustrator, Flash. Есть опыт работы с построением Интерьеров, Перспектив, Фасадов, Изготовление
презентаций. Знаком с HTML, CSS. Образование Архитектурное.
Образование:
2004 г. Ростовский строительный колледж
Специальность: "Архитектура"
2005 г. РГСУ ФПС
(Ростовский государственный строительный университет)
Специальность: "Проектирование зданий"
(учусь, заочно)
Опыт работы:
2004 г.
2005 г.
2005 г. CТРОЙМАРКЕТ