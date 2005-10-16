Техническое задание: четкие и понятные инструкции Связь: все уточнения проекта через icq или e-mail оперативно Срок на изготовление: необходимый для качества Оплата: произведена без проблем Итог: 10 баллов, доволен сотрудничеству с Вами mindwork ----------------------- С уважением ZdobnOFF Polygon - we like graphic