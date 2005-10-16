ZdobnOFF

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NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Профессиональные навыки:

Опыт работы в сфере Архитектуры и Дизайна более 2 лет, Опытный пользователь ПК,Microsoft Office, Internet, 3d MAX, AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW. Работал в ArchiCAD, Adobe Illustrator, Flash. Есть опыт работы с построением Интерьеров, Перспектив, Фасадов, Изготовление

презентаций. Знаком с HTML, CSS. Образование Архитектурное.

Образование:

2004 г. Ростовский строительный колледж

Специальность: "Архитектура"

2005 г. РГСУ ФПС

(Ростовский государственный строительный университет)

Специальность: "Проектирование зданий"

(учусь, заочно)

Опыт работы:

2004 г.

2005 г.

2005 г. CТРОЙМАРКЕТ

HTMLCSS
Отзывы заказчиков
niksen
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$10
7 баллов
18 лет назад
Favicon.ico для сайта (иконка 16x16)
Сделал классную иконку, какую я и хотел
niksen
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$9
9 баллов
18 лет назад
9 иконок 16x16 пикселей
Выбрал в качестве исполнителя и не пожалел. Нарисовал 9 отличных иконок, я остался очень доволен
mindwork
NaN летРоссия
19 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$1
10 баллов
18 лет назад
Иконка
Идеальное сочетание цены и качества.
Техническое задание: четкие и понятные инструкции Связь: все уточнения проекта через icq или e-mail оперативно Срок на изготовление: необходимый для качества Оплата: произведена без проблем Итог: 10 баллов, доволен сотрудничеству с Вами mindwork ----------------------- С уважением ZdobnOFF Polygon - we like graphic
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