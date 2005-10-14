Наша цель.

Нашей целью является наиболее полное и комплексное интегрирование бизнес процессов в сферу e-business, основанное на internet-решениях.

Направления деятельности.

Наша компания специализируется на разработке комплексных решений в сфере рекламы и продвижения продукции / услуг.

Главные направления нашей деятельности:

* Создание, размещение и поддержка Web-сайтов и комплексных Интернет-решений.

* Поддержка ранее созданных ресурсов, обновление информации, редизайн.

* Продвижение и раскрутка web-сайтов обеспечение постоянного притока посетителей на сайт, повышение цитируемости и известности ресурса.

Графический дизайн.

* Создание, размещение и поддержка Web-сайтов и комплексных Интернет-решений.

* Поддержка ранее созданных ресурсов, обновление информации, редизайн.

* Продвижение и раскрутка web-сайтов обеспечение постоянного притока посетителей на сайт, повышение цитируемости и известности ресурса.

Кроме того, наша компания занимается созданием мультимедиа-презентаций. Отдельным направлением является консалтинг в области разработки Интернет-решений.

Стиль работы.

Наша компания старается применять новейшие технологии и програмные пакеты, обеспечивающие наилучший результат. В работе мы применяем только собственные разработки и графические материалы.

Сроки и цены.

За время работы нашей компании, была разработана система, способствующая выполнению работ в кратчайшие сроки. Она включаетв себя переговоры с клиентом , подготовку эскизов будующих работ, и непосредственное выполнение заказа.