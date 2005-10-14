Нужен специалист по osCommerce. Задача: установка ( поиск ) и доработку модулей. И
Наша цель.
Нашей целью является наиболее полное и комплексное интегрирование бизнес процессов в сферу e-business, основанное на internet-решениях.
Направления деятельности.
Наша компания специализируется на разработке комплексных решений в сфере рекламы и продвижения продукции / услуг.
Главные направления нашей деятельности:
* Создание, размещение и поддержка Web-сайтов и комплексных Интернет-решений.
* Поддержка ранее созданных ресурсов, обновление информации, редизайн.
* Продвижение и раскрутка web-сайтов обеспечение постоянного притока посетителей на сайт, повышение цитируемости и известности ресурса.
Графический дизайн.
* Создание, размещение и поддержка Web-сайтов и комплексных Интернет-решений.
* Поддержка ранее созданных ресурсов, обновление информации, редизайн.
* Продвижение и раскрутка web-сайтов обеспечение постоянного притока посетителей на сайт, повышение цитируемости и известности ресурса.
Кроме того, наша компания занимается созданием мультимедиа-презентаций. Отдельным направлением является консалтинг в области разработки Интернет-решений.
Стиль работы.
Наша компания старается применять новейшие технологии и програмные пакеты, обеспечивающие наилучший результат. В работе мы применяем только собственные разработки и графические материалы.
Сроки и цены.
За время работы нашей компании, была разработана система, способствующая выполнению работ в кратчайшие сроки. Она включаетв себя переговоры с клиентом , подготовку эскизов будующих работ, и непосредственное выполнение заказа.
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