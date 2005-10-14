mindwork

Станислав Скребков mindwork

 
NaN летРоссия/Самара
19 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Наша цель.

Нашей целью является наиболее полное и комплексное интегрирование бизнес процессов в сферу e-business, основанное на internet-решениях.

Направления деятельности.

Наша компания специализируется на разработке комплексных решений в сфере рекламы и продвижения продукции / услуг.

Главные направления нашей деятельности:

* Создание, размещение и поддержка Web-сайтов и комплексных Интернет-решений.

* Поддержка ранее созданных ресурсов, обновление информации, редизайн.

* Продвижение и раскрутка web-сайтов обеспечение постоянного притока посетителей на сайт, повышение цитируемости и известности ресурса.

Графический дизайн.

* Создание, размещение и поддержка Web-сайтов и комплексных Интернет-решений.

* Поддержка ранее созданных ресурсов, обновление информации, редизайн.

* Продвижение и раскрутка web-сайтов обеспечение постоянного притока посетителей на сайт, повышение цитируемости и известности ресурса.

Кроме того, наша компания занимается созданием мультимедиа-презентаций. Отдельным направлением является консалтинг в области разработки Интернет-решений.

Стиль работы.

Наша компания старается применять новейшие технологии и програмные пакеты, обеспечивающие наилучший результат. В работе мы применяем только собственные разработки и графические материалы.

Сроки и цены.

За время работы нашей компании, была разработана система, способствующая выполнению работ в кратчайшие сроки. Она включаетв себя переговоры с клиентом , подготовку эскизов будующих работ, и непосредственное выполнение заказа.

  • Иконка

    Нужна иконка в стиле http://www.icondrawer.com/icons.php По теме: система статистики ( для скрипта и программы )

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • C# work

    Небольшая несложная программа должна уметь: + cкачивать текстовые файлы с сервера + парсить XML ( tab text ) + выводить простейшие графики ? работать в трее ( например как Mdialer ) ? работать по WM 2003 Подробности лично заинтересовавшимся. То что ...

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
ZdobnOFF
Like POLYGON-We 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
18 лет назад
Иконка
Техническое задание: четкие и понятные инструкции Связь: все уточнения проекта через icq или e-mail оперативно Срок на изготовление: необходимый для качества Оплата: произведена без проблем Итог: 10 баллов, доволен сотрудничеству с Вами mindwork ----------------------- С уважением ZdobnOFF Polygon - we like graphic
Идеальное сочетание цены и качества.
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