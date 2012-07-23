ZeminPavel

Павел Зёмин ZeminPavel

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Seo + контекстная реклама

    Нужно создать сайт под SEO. Регион и Тематику скину в личку. 30 запросов необходимо просомтреть наши предложить свои. Наполнить сайт SEO-контентом и сделать распределение. Далее сделать внутреннию оптимизацию сайта: title H1 Валидность верстки Перелинкова (Вес старинцы будет проверяться) robots.txt карта сайта После того как сайт будет ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать форму заказа на сайте joomla

    $50

    Cоздать форму заказа на сайте плагин и т.д. У нас есть плагин на сайте но он отправляет письма на другое мыло почему-то. Это случилось после перехода на новый домен. нужно создать форму заказа небольшую и что ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
z-o-m-b-i-e
Александр 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Seo + контекстная реклама
Огромное спасибо!
Александр Очень помог мне. Сделал Все быстро и в срок. Отличное исполнение работы, видно когда человек "шарит". С запросами очень грамотно подошел, все объяснил в плане есть смысл продвигаться или нет. Контекстная реклама уже стала давать результаты. Сайт очень понравился. Работой доволен.
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Pixel_Company
Обухов 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Создать форму заказа на сайте joomla
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Мучился 2 дня,человек все сделал за 10 минут, отличный специалист. Сотрудничаем дальше
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o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Ошибки joomla
Все хорошо!
Сделал все за 3 минуты.. Я 2 дня пробовал устанавливать плагин, читал форумы. Человек профессионал. рекомендую
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