ZeminPavel

$50
Нужен специалист по joomla в коде присутствуют ошибки при установке. не отображаются title и description Цена 100 рублей
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Нужен специалист по joomla в коде присутствуют ошибки при установке. не отображаются title и description Цена 100 рублей
Нужно создать сайт под SEO. Регион и Тематику скину в личку. 30 запросов необходимо просомтреть наши предложить свои. Наполнить сайт SEO-контентом и сделать распределение. Далее сделать внутреннию оптимизацию сайта: title H1 Валидность верстки Перелинкова (Вес старинцы будет проверяться) robots.txt карта сайта После того как сайт будет ...
Cоздать форму заказа на сайте плагин и т.д. У нас есть плагин на сайте но он отправляет письма на другое мыло почему-то. Это случилось после перехода на новый домен. нужно создать форму заказа небольшую и что ...