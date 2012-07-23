Создать форму заказа на сайте joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок196 просмотров

Cоздать форму заказа на сайте плагин и т.д.

У нас есть плагин на сайте но он отправляет письма на другое мыло почему-то. Это случилось после перехода на новый домен. нужно создать форму заказа небольшую и что бы можно было менять адресата на усмотрения администратора.

задание просто по этому предлагаю всего 200 рублей

Joomla
13 лет назад
ZeminPavel
Павел 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Мучился 2 дня,человек все сделал за 10 минут, отличный специалист. Сотрудничаем дальше
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Заявки фрилансеров

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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