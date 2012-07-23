Создать форму заказа на сайте joomla

Cоздать форму заказа на сайте плагин и т.д.

У нас есть плагин на сайте но он отправляет письма на другое мыло почему-то. Это случилось после перехода на новый домен. нужно создать форму заказа небольшую и что бы можно было менять адресата на усмотрения администратора.

задание просто по этому предлагаю всего 200 рублей