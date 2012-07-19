Посадка сайта на UMI.CMS + доработка движка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки165 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется разработчик, способный посадить сайт на UMI.CMS, максимально унифицировав шаблон.

Нынешний сайт: itprogress.ru

Работает на CMS GetSimple, но была создана новая версия дизайна. Она пока не на цмс, было принято решение о переходе на UMI.

Техническое задание и список страниц, для которых нужно создать шаблон, в аттаче.

Называем сроки и цену, господа!

13 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание 3 сайтов на Битрикс

    $700

    Необходимо создать на одной базе битрикса три сайта для гос.организации. Для каждой версии сайта нужно подключить версию для PDA и для слабовидящих. Для одного сайта нужно сделать еще версию сайта на английском языке. ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт на OpenCart

    Нужен програмист хорошо знающий OpenCart. Нужно реализовать несколько проектов на OpenCart. Оплата договорная. Указывайте сразу свой скайп. Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание админки для корпоративого сайта

    Нужна простая в интерфейсе и в использовании админка для корпоративного сайта, примерно 30 страниц. На страницах есть дополнительные вкладки и форма отправки запроса. В целом страницы текстовые. Адрес сайта - v-arka.com Должна быть ...

    Системы управления (CMS)2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Настроить CMS для работы копирайтеров

    Требуется установить и настроить CMS (любую популярную) для организации работы копирайтеров. Необходимый функционал: Рубрики и подрубрики (2 уровня вложенности) Копирайтеры могут регистрироваться в системе Выбирать рубрики и ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Витрина товара, bitrix

    $500

    необходимо витрину товара (двери) с онлайн заявкой (+модуль выбора дверей цвет и фон) дизайн очень необычный + будет с анимацией на флеше. + вопрос - сколько стоит лицензия

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание движка сайта под коллективные блоги

    Ситуация следующая, необходимо поменять формат сайта, на данный момент это просто блоговый движок в который собираются материалы с форума и непосредственно форум с посещением 15.000 человек в сутки, костяк составляет 5000 человек это люди которые ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавление товаров в интернет-магазин (Opencart)

    $100

    Необходимо добавить 500 товаров. Цена - 0,2 у.е./позиция. По описанию уникальности не требуется, ссылки на фото для добавления есть в прайсе. Необходимо правильно и самостоятельно прописать теги и SEO URL. Примеры есть. Инструкция ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад