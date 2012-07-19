Посадка сайта на UMI.CMS + доработка движка

Доброго времени суток!

Требуется разработчик, способный посадить сайт на UMI.CMS, максимально унифицировав шаблон.

Нынешний сайт: itprogress.ru

Работает на CMS GetSimple, но была создана новая версия дизайна. Она пока не на цмс, было принято решение о переходе на UMI.

Техническое задание и список страниц, для которых нужно создать шаблон, в аттаче.

Называем сроки и цену, господа!