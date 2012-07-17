Сайт на OpenCart

Нужен програмист хорошо знающий OpenCart. Нужно реализовать несколько проектов на OpenCart.

Оплата договорная. Указывайте сразу свой скайп.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже. ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО БЕЗ ПРЕДОПЛАТ НЕ РАБОТАЕТЕ, МОЖЕТЕ НЕ КИДАТЬ ЗАЯВКУ!!!