Сайт на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок153 просмотра

Нужен програмист хорошо знающий OpenCart. Нужно реализовать несколько проектов на OpenCart.

Оплата договорная. Указывайте сразу свой скайп.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже. ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО БЕЗ ПРЕДОПЛАТ НЕ РАБОТАЕТЕ, МОЖЕТЕ НЕ КИДАТЬ ЗАЯВКУ!!!

Opencart
13 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров