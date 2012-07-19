Необходимо создать на одной базе битрикса три сайта для гос.организации. Для каждой версии сайта нужно подключить версию для PDA и для слабовидящих. Для одного сайта нужно сделать еще версию сайта на английском языке. ...
Сайт на Drupal
У нас есть готовая верстка. Она в приложении. У нас есть ТЗ. Оно там же. Необходимо настроить и всадить верстку на друпал.
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