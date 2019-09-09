ZhdanovV

Владимир Жданов ZhdanovV

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$15
выплачено фрилансерам
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  • Настройка рекламы в ФБ

    Нужен таргетолог, который поможет настроить рекламу в Фейсбуке.  Реклама 2 лид магнитов от страницы Школа Юных Миллионеров https://www.facebook.com/millionairelittle/с переходом в туннель лилу. Бюджет до 100$. Присылайте свои предложения, отзывы, примеры и т.д. Указывайте стоимость за ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка логотипа и иконки для инстаграм

    Центру по воспитанию детей необходимо подготовить логотип и иконки для социальных сетей.  Задача: 1) Подготовить логотип в стиле флет 2D, который можно использовать на печатную продукцию и для Инстаграм. 2) Подготовить три ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен рерайт текста о финансовом воспитании детей

    Требуется рерайт статьи о том, как воспитать ребенка, чтобы он стал богатым. Предпочтение будет отдаваться тем, кто писал о детской психологии, воспитании детей и т.д. Пример работ должны быть обязательно. Укажите стоимость за 1000 знаков.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mr_VLa
Игорь 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
8 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа и иконки для инстаграм
Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Игорь подготовил работу в сроки. Все мои замечания и пожелания были учтены. Доволен сотрудничеством. Рекомендую
Ответный отзыв
sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужен рерайт текста о финансовом воспитании детей
С Владимиром было очень приятно поработать: задача четко поставлена, оплата в срок, оперативный ответ на уточняющие вопросы. Надеюсь на повторное сотрудничество и рекомендую всем исполнителям!
Люблю работать с людьми, которые четко выполняют задачу в установленное время. Мария именно такой человек. Материал подготовила качественно и быстро. Очень благодарен Марии за сотрудничество и рекомендую всем.
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