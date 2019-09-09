Нужен таргетолог, который поможет настроить рекламу в Фейсбуке. Реклама 2 лид магнитов от страницы Школа Юных Миллионеров https://www.facebook.com/millionairelittle/с переходом в туннель лилу. Бюджет до 100$. Присылайте свои предложения, отзывы, примеры и т.д. Указывайте стоимость за ...
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$15
выплачено фрилансерам
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- Контекстная реклама5 заявокЗакрыт5 лет назад
Центру по воспитанию детей необходимо подготовить логотип и иконки для социальных сетей. Задача: 1) Подготовить логотип в стиле флет 2D, который можно использовать на печатную продукцию и для Инстаграм. 2) Подготовить три ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется рерайт статьи о том, как воспитать ребенка, чтобы он стал богатым. Предпочтение будет отдаваться тем, кто писал о детской психологии, воспитании детей и т.д. Пример работ должны быть обязательно. Укажите стоимость за 1000 знаков.Рерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
8 баллов
6 лет назад
Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
Игорь подготовил работу в сроки. Все мои замечания и пожелания были учтены. Доволен сотрудничеством. Рекомендую
$10
10 баллов
6 лет назад
С Владимиром было очень приятно поработать: задача четко поставлена, оплата в срок, оперативный ответ на уточняющие вопросы. Надеюсь на повторное сотрудничество и рекомендую всем исполнителям!
Ответный отзыв
Люблю работать с людьми, которые четко выполняют задачу в установленное время. Мария именно такой человек. Материал подготовила качественно и быстро. Очень благодарен Марии за сотрудничество и рекомендую всем.