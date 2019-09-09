Требуется рерайт статьи о том, как воспитать ребенка, чтобы он стал богатым. Предпочтение будет отдаваться тем, кто писал о детской психологии, воспитании детей и т.д. Пример работ должны быть обязательно. Укажите стоимость за 1000 знаков.