Образование высшее, по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".

Работаю системным администратором, приходится писать приложения с использованием баз данных.

Кроме того занимаюсь фрилансом в паре:

HTML-верстка div'ами, кроссбраузерно

-html + css

- JavaScript если необходимо

Веб-программирование с использованием:

-PHP

-MySQL

-JavaScript

-AJAX

Наши online сертификаты (HTML и CSS, PHP, JavaScript):

http://tests.specialist.ru/public.asp?uid=441210

http://tests.specialist.ru/public.asp?uid=441164

Аккредитация PHP разработчика

http://www.inphp.org/user/zhuchog

http://www.inphp.org/user/cl77019

Дополнительные контакты:

Jabber: [email protected]