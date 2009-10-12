Образование высшее, по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".
Работаю системным администратором, приходится писать приложения с использованием баз данных.
Кроме того занимаюсь фрилансом в паре:
HTML-верстка div'ами, кроссбраузерно
-html + css
- JavaScript если необходимо
Веб-программирование с использованием:
-PHP
-MySQL
-JavaScript
-AJAX
Наши online сертификаты (HTML и CSS, PHP, JavaScript):
http://tests.specialist.ru/public.asp?uid=441210
http://tests.specialist.ru/public.asp?uid=441164
Аккредитация PHP разработчика
http://www.inphp.org/user/zhuchog
http://www.inphp.org/user/cl77019
Дополнительные контакты:
Jabber: [email protected]
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