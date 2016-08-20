Zubkovskiy

Евгений Зубковский Zubkovskiy

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настройка рекламы Yandex

    Необходимо настроить и сопровождать рекламу в Yandex по двум направлениям: 1. Кованые изделия: http://alexandr-sylvester.com/ Кованые ворота; Кованые лестницы; Кованые балконы и ограждения. 2. Эксклюзивные ювелирные изделия: http://prytula-jewellery.com/ Эксклюзивные Обручальные ...

    Контекстная реклама20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка рекламы Google

    Необходимо настроить и сопровождать рекламу в Google по двум направлениям: 1. Кованые изделия: http://alexandr-sylvester.com/ Кованые ворота; Кованые лестницы; Кованые балконы и ограждения. 2. Эксклюзивные ювелирные изделия: http://prytula-jewellery.com/ Эксклюзивные Обручальные ...

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать Лендинг по обручальным кольцам

    Сделать Лендинг по обручальным кольцам - основной задачей которого является сбор контактных данных целевой аудитории. Планируется для усиления эффективности рекламы, увеличения аудитории. Наше УТП - это крутой каталог обручальных колец с ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад