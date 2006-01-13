Нужен копирайтинг/рерайтинг по тематике велотренажеры. Порядка 20 статей (статья около 1000 знаков). Можно опираться на информацию о популярных моделях велотренажеров с Яндекс маркета. В статье хочу увидеть характеристики тренажеров (связанным текстом), а также положительные/отрицательные качества (опираясь ...
- Копирайтинг55 заявокЗакрыт14 лет назад
В веб 2.0 стиле (предположительная цветовая гамма - белая, синяя и серая). В лого - робот. Нужен дизайн главной страницы + дизайн сертификата итогов теста.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется линкменеджер для тематического прямого обмена (тематика строительство и смежные: недвижка, стройматериалы, спецтехника, промышленность и проч.) для 3х сайтов. Сайты нулевые. На сайтах достаточно удобный скрипт для обмена ссылками. Жду предложений.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется линкменеджер на сайт. Необходимо производить не менее 100 обменов в месяц. Жду предложений.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо поднять тИЦ на нулевом сайте. от 300 и выше. Оплата: 300 тиц - 40 $ 500 тиц - 70$ 1000 тиц - 130$ Оплата по достижению - с меня гарантии.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Хостинг veilhost.net ищет менеджера по продажам. Задача менеджера – привлекать клиентов. Оплата: - 30 % за первые 10 привлеченных клиентов - 40 % от 10 до 30 - после того, как Вы привлечете 30 клиентов – возможно нормированная ...Поиск информации4 заявкиЗакрыт18 лет назад