Zybc

Янис Икс Zybc

 
34 годаРоссия/Калининград
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи по велотренажерам

    Нужен копирайтинг/рерайтинг по тематике велотренажеры. Порядка 20 статей (статья около 1000 знаков). Можно опираться на информацию о популярных моделях велотренажеров с Яндекс маркета. В статье хочу увидеть характеристики тренажеров (связанным текстом), а также положительные/отрицательные качества (опираясь ...

    Копирайтинг55 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен линкменеджер

    $500

    Требуется линкменеджер для тематического прямого обмена (тематика строительство и смежные: недвижка, стройматериалы, спецтехника, промышленность и проч.) для 3х сайтов. Сайты нулевые. На сайтах достаточно удобный скрипт для обмена ссылками. Жду предложений.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поиск клиентов на хостинг

    $250

    Хостинг veilhost.net ищет менеджера по продажам. Задача менеджера – привлекать клиентов. Оплата: - 30 % за первые 10 привлеченных клиентов - 40 % от 10 до 30 - после того, как Вы привлечете 30 клиентов – возможно нормированная ...

    Поиск информации4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад