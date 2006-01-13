Нужен копирайтинг/рерайтинг по тематике велотренажеры. Порядка 20 статей (статья около 1000 знаков). Можно опираться на информацию о популярных моделях велотренажеров с Яндекс маркета. В статье хочу увидеть характеристики тренажеров (связанным текстом), а также положительные/отрицательные качества (опираясь ...