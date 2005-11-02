Компания «RICHConsulting» является лидером по биржевому консультированию частных инвесторов России. Мы стремимся обучать, обогащать и развлекать многочисленных клиентов нашей компании. Стремительный рост «RICHConsulting» на рынке финансовых услуг уже сегодня позволил компании хорошо себя зарекомендовать – число клиентов, заинтересованных в наших услугах, увеличивается с каждым днем.

На текущий момент «RICHConsulting» предлагает частным инвесторам различные платные и бесплатные продукты и услуги, помогающие разобраться в наиболее актуальных вопросах инвестирования.

Каждый клиент имеет для нас огромное значение, поэтому мы стараемся индивидуально подходить к возникающим у них вопросам. Для этого мы проводим разнообразные открытые тренинги, конференции и инвестиционные турниры.