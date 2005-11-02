Создаем команду программистов для создания приложений (обучающих и игровых) под iphone, i-pad от Apple Ищем профессионалов в программировании под Apple Требования: Опыт создания программ для этой платформы. Возможность созваниваться по телефону или скайпу. Проекты готовы предоставлять постоянно, чтобы ...
Компания «RICHConsulting» является лидером по биржевому консультированию частных инвесторов России. Мы стремимся обучать, обогащать и развлекать многочисленных клиентов нашей компании. Стремительный рост «RICHConsulting» на рынке финансовых услуг уже сегодня позволил компании хорошо себя зарекомендовать – число клиентов, заинтересованных в наших услугах, увеличивается с каждым днем.
На текущий момент «RICHConsulting» предлагает частным инвесторам различные платные и бесплатные продукты и услуги, помогающие разобраться в наиболее актуальных вопросах инвестирования.
Каждый клиент имеет для нас огромное значение, поэтому мы стараемся индивидуально подходить к возникающим у них вопросам. Для этого мы проводим разнообразные открытые тренинги, конференции и инвестиционные турниры.
- $5000Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10000
Компании необходимо создать новый web проект, включая: 1. Дизайн сайта Бюджет $1000-$1500 2. "Промо" первую страницу сайта (используя флеш + видео + ~Adobe premiere) презентацию сайта Бюджет $2000 (с записью видео 10 мин, без стоимости услуг ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $3000
Обязанности: Разработка новых интернет проектов, поддержка существующих проектов компании. Требования: Отличное знание PHP, MySQL, HTML, CSS, основ JavaScript. Опыт работы в сфере создания проектов на этой платформе. Приветствуются знания в области совместимых технологий. Приветствуется знание Flash технологии. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Компании требуется команда программистов для создания e-book на основе Haali reader для Windows Mobile, Pocket PC, Windows CE и Windows. Компиляция из word. Механизмы защиты посредством ввода ключа на сайте. По возможности компилятор не exe, а ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Нашей компании необходима разработка профессиональной программы, которая компилирует pdf и/или word текст и создает защищенные от копирования e-book под все распространенные платформы (Windows, Windows Mobile/Pocket PC, Symbian, Java .jar) Прошу, отзовитесь, кто чувствует в себе силы ...Прикладное ПО15 заявокЗакрыт18 лет назад