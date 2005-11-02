_dmitry

Гость _dmitry

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Компания «RICHConsulting» является лидером по биржевому консультированию частных инвесторов России. Мы стремимся обучать, обогащать и развлекать многочисленных клиентов нашей компании. Стремительный рост «RICHConsulting» на рынке финансовых услуг уже сегодня позволил компании хорошо себя зарекомендовать – число клиентов, заинтересованных в наших услугах, увеличивается с каждым днем.

На текущий момент «RICHConsulting» предлагает частным инвесторам различные платные и бесплатные продукты и услуги, помогающие разобраться в наиболее актуальных вопросах инвестирования.

Каждый клиент имеет для нас огромное значение, поэтому мы стараемся индивидуально подходить к возникающим у них вопросам. Для этого мы проводим разнообразные открытые тренинги, конференции и инвестиционные турниры.

  • Нужен программист под Apple I-phone и I-pad

    $5000

    Создаем команду программистов для создания приложений (обучающих и игровых) под iphone, i-pad от Apple Ищем профессионалов в программировании под Apple Требования: Опыт создания программ для этой платформы. Возможность созваниваться по телефону или скайпу. Проекты готовы предоставлять постоянно, чтобы ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайн сайта с анимацией флеш-видео

    $10000

    Компании необходимо создать новый web проект, включая: 1. Дизайн сайта Бюджет $1000-$1500 2. "Промо" первую страницу сайта (используя флеш + видео + ~Adobe premiere) презентацию сайта Бюджет $2000 (с записью видео 10 мин, без стоимости услуг ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист web (php)

    $3000

    Обязанности: Разработка новых интернет проектов, поддержка существующих проектов компании. Требования: Отличное знание PHP, MySQL, HTML, CSS, основ JavaScript. Опыт работы в сфере создания проектов на этой платформе. Приветствуются знания в области совместимых технологий. Приветствуется знание Flash технологии. ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Компании требуется команда программистов для создания программы под платфор

    $2500

    Компании требуется команда программистов для создания e-book на основе Haali reader для Windows Mobile, Pocket PC, Windows CE и Windows. Компиляция из word. Механизмы защиты посредством ввода ключа на сайте. По возможности компилятор не exe, а ...

    PHP
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Ищем программиста для написания приложений под Windows, Pocket PC, Symbian,

    $2500

    Нашей компании необходима разработка профессиональной программы, которая компилирует pdf и/или word текст и создает защищенные от копирования e-book под все распространенные платформы (Windows, Windows Mobile/Pocket PC, Symbian, Java .jar) Прошу, отзовитесь, кто чувствует в себе силы ...

    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад