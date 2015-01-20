Желаете сотрудничать?! Пишите! Уверен, что мы сможем договориться и найти компромисс.

~~~~~~~~~~~~~~~~УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплату (только на Карту Сбербанк Visa)

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция;

- применяется творческий подход;

- задействуется опыт и профессионализм;;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- осуществляются бесплатные корректировки.