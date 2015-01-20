Желаете сотрудничать?! Пишите! Уверен, что мы сможем договориться и найти компромисс.
~~~~~~~~~~~~~~~~УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
- предоплату (только на Карту Сбербанк Visa)
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- прорабатывается концепция;
- применяется творческий подход;
- задействуется опыт и профессионализм;;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- осуществляются бесплатные корректировки.
Действие аккаунта приостановлено!
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