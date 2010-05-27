Опыт работы:
дизайнер полиграфии (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Photo Impact).
контент-менеджер, консультирование контент-менеджеров.
IT (исправление ошибок ПО - 3-х уровневый клиент, обучение пользователей работе с erp, внедрение CRM - Terrasoft CRM, написание пользовательских инструкций, редактирование кода, администрирование БД (MSSQL), программирование и создание отчетов в Access, руководство проектом локализации ПО)
фотограф (http://www.photo.net/photos/nik_i_ta, http://www.photo.artmam.com/----10--.htm)
Тестирование ПО
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#691
Базы данных
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#850
Веб-программирование
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#4168