Здравствуйте!
Меня зовут Вероника, и я веб-дизайнер. Вместе мы сделаем отличный продукт, так как я подхожу к проекту максимально компетентно. Погружаясь в суть Вашего продукта, анализируя потребителя и пользователя, проводя разбор от посещения сайта до конечного решения.
Мои услуги:
- Проектирование интерфейсов и прототипирование сайтов;
- Дизайн сайтов, мобильных приложений, интернет-магазинов, лендингов, баннеров на Figma;
- Создание адаптивного дизайна.
Мои преимущества:
- Делаю все в срок;
- Всегда на связи;
- Только современный и качественный дизайн;
- Бесплатные правки (в разумных количествах).
Схема работы:
- Обсуждение проекта (ТЗ в письменной форме, обсуждение в режиме чата);
- Определение стоимости и сроков исполнения, способа оплаты;
- Предоплата 50% от суммы проекта или безопасная сделка;
- После получения предоплаты начинаю разработку дизайна проекта;
- Высылаю скрины работы - вносим правки (правки выслать в одном документе без всего лишнего);
- Получение остатка оплаты;
- Отправляю исходники (файл будет в формате .fig).
Цены:
Лендинги:
- До 6-ти блоков: 60$
- Каждый последующий блок: +5$
- Адаптив: +20$
- Главная страница: 50 $
- Адаптив главной: +20$
- Внутренние страницы: 15$ / за 1 стр.
- При заказе 4-х и более внутренних страниц: 10$ / за 1 стр.
- Адаптив внутренней страницы (планшет + смартфон): +10$ / за 1 стр.
Сроки выполнения:
- Landing Page: 4–5 дня.
- Сайт (главная): 3-4 дня.
- Внутренние: 1 страница - 1-2 дня.
- Адаптив: 2-3 дня все страницы.
Оплата:
- Перевод на карту Visa\MasterCard (по курсу продажи $ на день оплаты)
- Yandex-Деньги
Способы связи:
Предварительно писать в Личные сообщения этого сайта.
- E-mail: [email protected]
- Telegram: https://t.me/v_tector
- Viber, WhatsApp по запросу
Мое портфолио:
https://www.behance.net/webdesign1101
Спасибо за внимание!
Буду рада сотрудничать с каждым, целью своей работы ставлю — получение качественного конечного результата по каждому проекту.
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