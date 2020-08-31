_tector

Вероника Петренко _tector

 
25 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web-дизайн (UX/UI, лендинги, сайты, интернет-магазины, мобильные приложения)

Здравствуйте!

Меня зовут Вероника, и я веб-дизайнер.  ﻿Вместе мы сделаем отличный продукт, так как я подхожу к проекту максимально компетентно. Погружаясь в суть Вашего продукта, анализируя потребителя и пользователя, проводя разбор от посещения сайта до конечного решения. 

Мои услуги:

    • Проектирование интерфейсов и прототипирование сайтов;
    • Дизайн сайтов, мобильных приложений, интернет-магазинов, лендингов, баннеров на Figma;
    • Создание адаптивного дизайна.

    Мои преимущества:

    • Делаю все в срок;
    • Всегда на связи;
    • Только современный и качественный дизайн;
    • Бесплатные правки (в разумных количествах).

    Схема работы:

    • Обсуждение проекта (ТЗ в письменной форме, обсуждение в режиме чата);
    • Определение стоимости и сроков исполнения, способа оплаты;
    • Предоплата 50% от суммы проекта или безопасная сделка;
    • После получения предоплаты начинаю разработку дизайна проекта;
    • Высылаю скрины работы - вносим правки (правки выслать в одном документе без всего лишнего);
    • Получение остатка оплаты;
    • Отправляю исходники (файл будет в формате .fig).
    При желании Заказчика, можно разбить оплату на этапы. Предоплата только за главную, после утверждения главной — остаток оплаты, и я передаю исходники главной, потом предоплата за внутренние и я разрабатываю дизайн внутренних. После утверждения внутренних и оплаты, я передаю исходные файлы по внутренним. Если нужен адаптив — оплата за адаптив, я подготавливаю его и высылаю исходные файлы.

    Цены:                                                                                                                                                                                 

    Лендинги:

    • До 6-ти блоков: 60$
    • Каждый последующий блок: +5$
    • Адаптив: +20$
    Сайты:

    • Главная страница: 50 $
    • Адаптив главной: +20$
    • Внутренние страницы: 15$ / за 1 стр.
    • При заказе 4-х и более внутренних страниц: 10$ / за 1 стр.
    • Адаптив внутренней страницы (планшет + смартфон): +10$ / за 1 стр.
    Правки по дизайну, в рамках согласованного ТЗ, делаю бесплатно)                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    Сроки выполнения:

                                                                                                                                                                                                                          

    • Landing Page: 4–5 дня.
    • Сайт (главная): 3-4 дня.
    • Внутренние: 1 страница - 1-2 дня.
    • Адаптив: 2-3 дня все страницы.

    Оплата:

    • Перевод на карту Visa\MasterCard (по курсу продажи $ на день оплаты)
    • Yandex-Деньги
    Важно: комиссию за перевод оплачивает Заказчик.                                                                                                                                                                          

    Способы связи:

    Предварительно писать в Личные сообщения этого сайта.

    Мое портфолио: 

    https://www.behance.net/webdesign1101 ﻿

    Спасибо за внимание!

    Буду рада сотрудничать с каждым, целью своей работы ставлю — получение качественного конечного результата﻿ по каждому проекту. 

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