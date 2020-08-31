Web-дизайн (UX/UI, лендинги, сайты, интернет-магазины, мобильные приложения)

Здравствуйте!

Меня зовут Вероника, и я веб-дизайнер. ﻿Вместе мы сделаем отличный продукт, так как я подхожу к проекту максимально компетентно. Погружаясь в суть Вашего продукта, анализируя потребителя и пользователя, проводя разбор от посещения сайта до конечного решения.

Мои услуги:

Проектирование интерфейсов и прототипирование сайтов;

Дизайн сайтов, мобильных приложений, интернет-магазинов, лендингов, баннеров на Figma;

Создание адаптивного дизайна.

Мои преимущества:

Делаю все в срок;

Всегда на связи;

Только современный и качественный дизайн;

Бесплатные правки (в разумных количествах).

Схема работы:

Обсуждение проекта ( ТЗ в письменной форме, обсуждение в режиме чата );

); Определение стоимости и сроков исполнения, способа оплаты;

Предоплата 50% от суммы проекта или безопасная сделка;

После получения предоплаты начинаю разработку дизайна проекта;

Высылаю скрины работы - вносим правки (правки выслать в одном документе без всего лишнего);

Получение остатка оплаты;

Отправляю исходники (файл будет в формате .fig).

Цены:

Лендинги:

До 6-ти блоков: 60$

Каждый последующий блок: +5$

Адаптив: +20$

Сайты:

Главная страница: 50 $

Адаптив главной: +20$

Внутренние страницы: 15$ / за 1 стр.

При заказе 4-х и более внутренних страниц: 10$ / за 1 стр.

Адаптив внутренней страницы (планшет + смартфон): +10$ / за 1 стр.

Сроки выполнения:

Landing Page: 4–5 дня.

Сайт (главная): 3-4 дня.

Внутренние: 1 страница - 1-2 дня.

Адаптив: 2-3 дня все страницы.

Оплата:

Перевод на карту Visa\MasterCard (по курсу продажи $ на день оплаты)

Yandex-Деньги

Важно: комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

Способы связи:

Мое портфолио:

https://www.behance.net/webdesign1101 ﻿

Спасибо за внимание!

Буду рада сотрудничать с каждым, целью своей работы ставлю — получение качественного конечного результата﻿ по каждому проекту.