_vladdison_1

Владислав Федоров _vladdison_1

 
23 годаРоссия/Казань
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SergeyZaitsev
Сергей 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
2 года назад
Задачки на с++
Хороший заказчик.
Сделал все быстро и качественно, спасибо!!
Ответный отзыв