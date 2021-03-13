_vladdison_1

Необходимо выполнить 4 задания по криптографии . В прикреплённых фотографиях будут описаны сами задания + пример их решения со всеми формулами.Выполнить по варианту 13
Контрольные, Задачи и Тесты2 заявки
Закрыт
год назад
Необходимо выполнить 4 задания по криптографии . В прикреплённых фотографиях будут описаны сами задания + пример их решения со всеми формулами.Выполнить по варианту 13
Задачки на с++
Добрый день.Вы недавно делали моему товарищу задание по языку программирования с++, не могли бы мне тоже сделать? интересует цена и сможете ли? задания прикрепил
Написать нужно в формате вопрос-ответ. т.е сначала записать вопрос а затем ответ. После выполнения задания необходимо указать список литературы. Отправляю вам 3 файла. 1) В документе МДК 01 надо выполнить контрольную работу №1, вариант 43 , ...