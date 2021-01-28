Выполнить контрольные работы ( ответы на вопросы)

Написать нужно в формате вопрос-ответ. т.е сначала записать вопрос а затем ответ. После выполнения задания необходимо указать список литературы.

Отправляю вам 3 файла. 1) В документе МДК 01 надо выполнить контрольную работу №1, вариант 43 , все задания выделены желтым цветом! 2) В документе ПМ 02 контрольная работа № 3 (стр 64-66) , вариант 43, задания выделены желтым цветомю 3) В документе ПМ 03 надо выполнить контрольную работу № 1 Вариантт 44 и контрольную работу № 2 вариант № 43. Все задания выделены желтым цветом!

В документе МДК 01 не было выделено цветом задании. Поэтому уточняю на стр 20 , вариант 43 ,контрольная работа №1; вопросы № 3,15,30