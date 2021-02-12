Метрология ИИТ ДОТ

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен2 заявки398 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В приложенном пособии приведены 4 работы, 2 первые из них должны быть выполнены в соответствии с приведенным алгоритмом их выполнения. Результаты работы в виде электронного документа свободной формы

3 года назад
Odv2410
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Klaus_Adler
21 годКиргизия
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
3 года назад
$10
2 дня
Работа была выполнена качественно и в кратчайшие сроки!
Вежливый заказчик ! Было очень приятно работать с ним, все на хорошем уровне !