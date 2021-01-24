Контрольная работа по математике, 10 заданий

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт28 заявок723 просмотра
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Контрольная работа "Дифференциальное и интегральное исчисление"

Прикрепляю скриншоты заданий, и книжку с теорией и примерами.

3 года назад
guest_16122579866277
3 года в сервисе
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3 года назад