Здравствуйте. Необходимо выполнить контрольную работу по физической культуре. Вариант любой. Стоимость работы - 2000 рублей за все. Оплата на карту по итогам успешной проверки в учебном заведении
Контрольная работа на тему "Алгебраические структуры на целых числах"
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Необходимо решить несколько заданий в сумме на 18 баллов. Срок выполнения: до 28 января включительно.
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