Сделать высшую математику

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Здравствуйте! Нужно сделать 3 номера с высшей математики. Что нужно сделать:
1.Найти границу функций.
2.Найти производную.
Сами примеры напишу в личные сообщения.
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