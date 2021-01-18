Сделать высшую математику

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт15 заявок539 просмотров
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Здравствуйте! Нужно сделать 3 номера с высшей математики. Что нужно сделать:  

1.Найти границу функций.

2.Найти производную.

Сами примеры напишу в личные сообщения.

3 года назад
prossion
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад