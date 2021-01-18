Контрольная работа по БЖ

Нужно решить 2 задачи. Прикрепляю файлы.Любые 2 задачи из этих.Нужно решить до среды
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Решение трех задач и ответы на теоретические вопросы. Вариант 3
Крайний срок - 19 Января 23:00
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