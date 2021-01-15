Помощь на экзамене онлайн Алгебра и Геом

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт6 заявок436 просмотров
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Экзамен будет проходить 19 января в 9:30 начало 

Темы экзамена:

1. Понятие вектора. Проекции вектора2. Линейные операции над векторами3. Скалярное произведение векторов4. Вывод уравнений заранее данных линий5. Общее уравнение прямой. Уравнение с угловым коэффициентом. Угол между двумя прямыми. Условие паралельности и перпендикулярности двуч прямых

Нужно будет быстро онлайн всё решить и в двух словах описать решение в телеграмме.

3 года назад
guest_16102026807881
3 года в сервисе
Был
2 года назад