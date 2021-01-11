Написать Техническую Статью и Сделать Расчет в Mathcad

Нужно написать одну Техническую Статью из множества мелких, мелкие статьи изначально надо найти в eLibrary и Scopus и в последствии сделать расчет по Формулам в Mathcad или Руками, формулы и исходные данные я выдам.

Ключевые слова для поиска статей:загрузка подземных сосудов, моделирование загрузки скипа, моделирование падения куска породы, моделирование удара о наклонную поверхность, удар по горизонтальной поверхности, загрузка скипов, моделирование загрузки клещей подъемных установок/клетей, погрузка скипа, загрузочный устройства скипов подъемных установок

Заинтересованных просьба сразу откликнуться на проект, отвечу все подробно в личные сообщения и начнем работать.

Жду ответа.