Задания по макроэкономике

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт5 заявок495 просмотров
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Во вложении файл. Там несколько теоретических глав. После каждой главы идут задания (Эти разделы так и называются - задания!). Вот эти задания и нужно сделать.

Срок - 14 января

3 года назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад