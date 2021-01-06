Решить задачу по мат. физике. Срочно

Контрольная работа во вложении (нужно будет выполнить только один вариант). Вообще работа нужна не одна, ищу постоянное сотрудничество.
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Задача с мат.физики:
Обосновать количество точек разбития отрезка 0
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