Составить программу для решения задач по информатике на C++

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен4 заявки338 просмотров
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Контрольная работа по информатике 

4 задачи, решением которых является код на С++

Ниже прикреплены скрины с задачами 

3 года назад
guest_16101826024751
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
kristina_______
Кристина 
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$4
1 день
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