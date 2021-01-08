Дискретная математика

$15
Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт2 заявки604 просмотра
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Здравствуйте! Прошу помочь с дискретной математикой (2 кр по 3 задачи). Вариант 10. Если сможете помочь, укажите пожалуйста, цену, с учетом что сделать нужно сегодня... Спасибо! Задания приложила (КР и ИПР)

3 года назад
lyuba20121997
Любовь 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад