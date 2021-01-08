Дискретная математика

Решить задачу по Теоретическим основам электротехники.Прикрепил
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Здравствуйте! Прошу помочь с дискретной математикой (2 кр по 3 задачи). Вариант 10. Если сможете помочь, укажите пожалуйста, цену, с учетом что сделать нужно сегодня... Спасибо! Задания приложила (КР и ИПР)
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