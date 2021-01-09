Составить программу для решения задач по информатике на С++

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен1 заявка237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Контрольная работа по информатике 

4 задачи, решением которых является код на С++

Ниже прикреплены скрины с задачами

3 года назад
guest_16101900208898
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kristina_______
Кристина 
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$4
1 день
Рекомендую быстро, качественно, дешево.
.