Составить программу для решения задач по информатике на С++

Заплачу сразу как покажете (можно скриншотом) что вы выполнили задачу. Описание всего проекта в 6 картинках, это университетская задачка 1 курса, думаю для человека более опытного чем я(2месяца джава) задержит на десять-двадцать минут. При указании цены, если ...