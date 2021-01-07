Создать код моделирующий процесс DLA

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок504 просмотра
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Вся необходимая информация есть в вордовском документе.  Также прилагаю свой файл,  он, к сожалению не советует тому, что хочет преподаватель, ему нужно решать данную задачу используя numpy библиотеки. Само задание также во вложении

3 года назад
maxsimus427
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад