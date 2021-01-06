Онлайн помощь на экзамене по физике

Решить задачу по Теоретическим основам электротехники.Прикрепил
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Экзамен будет проходить 12 января, нужно, чтобы вы онлайн решили задачи, которые мне дадут.
1 курс, проходим механику в основном.
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