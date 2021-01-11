Задачи по основам электротехники

теоретич.часть вопросы под номером 32.62 практич.часть решение задач варант 2 методичка во вложении
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Достаточно сделать хотя-бы одно задание
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