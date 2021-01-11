Решить задачи по C#

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен3 заявки573 просмотра
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Народ, выручайте решить задачи, реализация Windows Forms:

Нужно сделать 1*  (в файле Word пометил) - это обязательное.

Предлагайте свою стоимость за 2 работы, и за 1* - а там договоримся

3 года назад
spasatelev
Никита 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
nastya_pozzz
Анастасия 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$9
1 день
Отличная реализация. Знает что делает. Выполнила раньше заявленного срока, Достойна доверия для сотрудничества)
Приятный заказчик, все детали несколько раз обсудили. Общение на дружеской основе, приятно иметь дело. 😊 Могу рекомендовать однозначно!!!