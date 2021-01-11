Помощь на экзамене по электронике и схемотехнике 16.01

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок478 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

16 января будет экзамен по электронике и схемотехнике, в 9:00 начало, мне дадут задания, сразу же перешлю задачи, нужно чтобы кто-то решил онлайн за 1-1,5 часа, а я их отправил, надо сделать все оперативно.

3 года назад
andre253
Андрей 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад