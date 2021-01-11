Помощь на экзамене по английской фонетике студенту языкового факультета 2 курса, 25-ого января в 9:00 в режиме онлайн. Экзаменационные вопросы есть.
Помощь на экзамене по электронике и схемотехнике 16.01
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
16 января будет экзамен по электронике и схемотехнике, в 9:00 начало, мне дадут задания, сразу же перешлю задачи, нужно чтобы кто-то решил онлайн за 1-1,5 часа, а я их отправил, надо сделать все оперативно.
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