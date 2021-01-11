19 января решить контрольную работу, на которую даётся 3ч.(матфизика)

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок300 просмотров
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Контрольная будет отправлена на английском, решение необходимо на нём же.

Затрагиваемые темы:

-Дифуры

-Интегралы

-Функции Бесселя

-Полиномы Лежандра (в целом сферические функции)

-Преобразования Лапласа и Фурье

Ниже прикреплены тренировочные варианты контрольных.

При согласии на работу таже будут высланы дополнительные материалы 

3 года назад
Sashaluk555
Александр 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад