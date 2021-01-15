ЦОС/радиотехника теория - задачи

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка518 просмотров
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Требуется решить задачи из файла, с комментариями, имеется решение (неправильное)

3 года назад
guest_16108240496809
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vtsibuzgin
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
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Контрольные, Задачи и Тесты