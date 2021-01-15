Здравствуйте я ищу автора для выполнения заданий по физике

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт9 заявок472 просмотра
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Здравствуйте я ищу автора для выполнения вот таких заданий.

У меня много заказов подобных!

Желательно чтобы у вас был уже опыт и чтобы вы были в этой "теме" ...

Я готова оплачивать заказ выше той цены по которой вы обычно работаете!!

3 года назад
alinkabrileva
Алина 
38 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад