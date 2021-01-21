Решить контрольную работу 9-11 классов по математике.

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен6 заявок547 просмотров
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Подробно решить, с объяснениями и рисунками.

3 года назад
guest_16109089034759
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kristina_______
Кристина 
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$8
2 дня
Все супер расписано и решено, как и просила. Выполнено в срок.
Хороший заказчик. Рекомендую!