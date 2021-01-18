Решить 2 задачи по Теоретическим основам электротехники(ТОЭ)

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт2 заявки385 просмотров
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Нужно решить 2 задачи. Прикрепляю файлы.Любые 2 задачи из этих.Нужно решить до среды 

3 года назад
karamba07
Павел 
21 годБеларусь
4 года в сервисе
Был
месяц назад