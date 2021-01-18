Контрольная работа по БЖ

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен1 заявка498 просмотров
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Теоретические вопросы 5 штук и 3 задачи. Вариант 3

Срок до 19 Января 23:00

3 года назад
EtoPeaceDeath
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
julyaprichodko85
Юлия 
38 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$13
1 день
Не исправила работу, не выходит на связь.
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