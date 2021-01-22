Сделать практическую работу по аудиту-бухучету

$30
Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен2 заявки183 просмотра
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Требуется для студента сделать практическую работу по аудиту-бухучету:

В итоге нужно указать такие цифры:

- отчет о финансовых результатах

- про движение денег

- про собственный капитал

- рассчитать налог на прибыль, налоговую разницу и И так далее, и тп.

Фактически надо заполнить таблицу с цифрами и написать несколько строк по сути. Язык задания- украинский. Сроки сжатые. Подробное ТЗ вышлю в личку.

3 года назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
ilyabarnachuck
Илья 
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$30
2 дня
Все отлично, большое спасибо за выполненную работу.
Все отлично, спасибо за заказ