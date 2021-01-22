Требуется для студента сделать практическую работу по аудиту-бухучету:

В итоге нужно указать такие цифры:

- отчет о финансовых результатах

- про движение денег

- про собственный капитал

- рассчитать налог на прибыль, налоговую разницу и И так далее, и тп.

Фактически надо заполнить таблицу с цифрами и написать несколько строк по сути. Язык задания- украинский. Сроки сжатые. Подробное ТЗ вышлю в личку.